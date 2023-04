Serie di interventi sulle strade: ecco il programma

Lavori stradali da lunedì. Fino al 21 senso unico alternato in via Anconetana, e restringimento carreggiata nella strada comunale di Marcena. Fino al 28 senso unico alternato lungo la Sp 21 di Pescaiola, dalle 8,30 alle 17,30. Fino al 29, restringimento della carreggiata in via Acuto e in via Lansel divieto di sosta. Fino al 31 maggio senso unico alternato in via Vittorio Veneto tra gli incroci con via Tolomeo e con via Romana e divieto di sosta nell’area della cabina Enel a lato via Tolomeo.