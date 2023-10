Serie C i recuperi. L’Atalanta Under 23 sfida l’Alessandria

Alessandria e Atalanta Under 23 si sfidano questa sera allo stadio Moccagatta nel recupero dell’ottava giornata di Serie C. La gara era stata rinviata per via delle numerose convocazioni in nazionale dei bergamaschi. Per i nerazzurri, attualmente sesti a 17 punti a sei lunghezze dalla capolista Mantova, sarà la terza partita consecutiva in trasferta dopo le vittorie contro Novara e Lumezzane. Di fronte i “grigi“, penultimi ma reduci da un importante pareggio in casa del Trento e imbattuti da tre partite. La direzione è affidata a Centi della sezione di Terni.R.S.