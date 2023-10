Serie A Elite: Viadana vs Mogliano Veneto a Rugby. Pavan: "Partiti bene, ora avanti!" Il Viadana torna in campo per la seconda giornata di campionato, con l'esordio casalingo contro il Mogliano. Coach Pavan ha optato per una formazione diversa, con alcuni giocatori tenuti a riposo e altri tornati disponibili. Pavan: "Puntiamo a ripetere la nostra ultima prestazione positiva".