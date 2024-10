Serata solidale per Pancrazi

Continuano le iniziative di solidarietà in favore di Marco Pancrazi, il giovane di Sansepolcro impegnato in delicate cure di riabilitazione dopo il grave incidente da lui subito nel maggio del 2022. Stavolta, l’evento va oltre il confine di regione, anche se rimane all’interno della vallata. Al dancing "La Fontana del Boschetto" di Città di Castello, è in programma stasera uno spettacolo particolare organizzato da "Un’Aria Nuova Musical Group" in collaborazione con il duo "The Dreamers". L’incasso (ricordiamo che c’è un biglietto di ingresso) andrà a beneficio dell’associazione "La Fenice Aps per Marco Pancrazi", che si occupa delle cure, dei servizi e delle necessità quotidiane. L’appuntamento è dalle 23 in poi e nel prezzo del biglietto è incluso anche il buffet.