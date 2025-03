Serata magica con Silvan. Lo spettacolo per Calcit: "Ricavato in beneficenza"

Esaltanti magiche esperienze, esperimenti telepatici sbalorditivi e incredibili manipolazioni. Questo e molto altro attende gli spettatori di "Quando l’impossibile diventa possibile". Protagonista indiscusso dello spettacolo il mago Silvan al secolo Aldo Savoldello che arriverà a Cortona per una serata di beneficenza in favore dell’associazione Calcit Valdichiana. L’appuntamento è fissato per le ore 21 di domani nella cornice del Teatro Signorelli di Cortona. Un’iniziativa nata per raccogliere fondi per le numerose iniziative dell’associazione realizzata grazie alla collaborazione dell’amico aretino e collega storico di Silvan Massimo Cocchi. "Quando gli ho prospettato l’idea di fare uno spettacolo per beneficenza non ha esitato un attimo", racconta Cocchi. "Siamo amici fraterni da più di 50 anni e non manca di tornare a trovarmi ad Arezzo appena gli è possibile. Ospitare questo spettacolo al teatro di Cortona ritengo sia la scelta più azzeccata".

Il mago Silvan non ha certo bisogno di presentazioni. La magia è stata la sua vita e la sua vita è stata una magia. La sua carriera ha raggiunto l’apice del successo e varcato i confini nazionali. E’ stato per altro l’unico illusionista non statunitense ad aver vinto, per ben due volte, il premio "Magician of the Year" insieme a mostri sacri come David Copperfield e Lance Burton. Ha all’attivo programmi televisivi italiani ed esteri e con le sue esibizioni per le più grandi personalità mondiali (tra cui Ronald Reagan, Elisabetta II e molti altri) ed è considerato uno dei maggiori prestigiatori del XX secolo. La magia e il suo segreto senza tempo, le storie incredibili, le emozioni autentiche, saranno al centro di questo omaggio alla carriera in prgramma a Cortona che lo ha reso celebre, consacrandolo vero e proprio pioniere delle arti magiche. Il ricavato dello spettacolo, come detto, per altro già praticamente sold out, servirà a finanziare le attività che anche quest’anno il calci sta portando avanti per il territorio. È il caso del progetto "Prendiamoci Cura di chi si prende Cura" nato due anni fa, finanziato dal Calcit con il contributo della conferenza dei Sindaci della Valdichiana, primo progetto pilota nella regione Toscana, in sostegno al caregiver a domicilio.