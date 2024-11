Serata dedicata al making-of di Rumors con Malpighi Hub

Malpighi Hub è pronto ad accogliere il suo pubblico per un nuovo appuntameo nto cinematografico; dopo il successo della serata con Nino e il suo film Tre euro e quaranta, infatti, Farrago e Arezzo Che Spacca hanno deciso di reinvestire nella novità che da quest’anno vede il salone trasformarsi in una sala proiezioni. Questa volta la squadra ha deciso di giocare in casa; una volta apertesi le porte dell’hub alle 21 di stasera infatti, sarà possibile assistere alla proiezione di Come creare una serie TV dal nulla e farla franca, documentario dedicato al making-of di Rumors – La casa brucia, la serie prodotta da Farrago e atterrata con successo su Prime Video quest’anno. Il lavoro, svolto e ambientato ad Arezzo, ha visto la partecipazione di oltre seicento giovanissimi, in una notevole mobilitazione sociale e artistica. In apertura di serata potremo godere di un’altra perla di casa Malpighi Hub, ovvero la proiezione del corto Sopraffazione. Ciò che rende speciale questo prodotto è che è stato curato, nella sua totalità, da ragazzi principianti che hanno svolto la scuola di cinema proposta da Farrago nei primi mesi dell’anno e che sono stati subito "scaraventati" su un set cinematografico.