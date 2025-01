Sepiacci: mandato via senza perché: "I problemi di salute? Solo scuse"

Esonero per Maurizio Sepiacci da allenatore di Porta Crucifera. Un altro rapporto che si chiude con un ex big della Piazza. Alla vicenda di Martino Gianni, che di recente ha divorziato dal quartiere di Porta Sant’Andrea, si affianca anche quella di Sepiacci che poco prima di Natale è stato liberato dal ruolo di preparatore dei cruciferini. Un tempo giostratori e compagni di squadra a Porta Sant’Andrea, lo scorso anno in lizza da avversari come allenatori e adesso entrambi liberi sul mercato alla vigilia delle elezioni che si terranno in tutti i quartieri per rinnovare i consigli direttivi.

Sulla mancata riconferma di Maurizio Sepiacci alla guida delle scuderie rossoverdi di Antria con molta probabilità ha influito anche la pesante squalifica assegnata dalla magistratura al capitano rossoverde Alberto Branchi, che dovrà stare lontano dalla lizza e con il quale l’allenatore aveva creato per i rossoverdi un importante progetto volto anche a valorizzare giovani giostratori.

Sepiacci, cosa è successo per arrivare all’esonero da allenatore?

"Subito dopo la Giostra di settembre la dirigenza rossoverde mi ha chiesto di nuovo la disponibilità ad allenare e mi hanno fatto capire che l’intenzione era quella di confermare in blocco il team delle scuderie, compresa Ester Carosini, che ci aiutava nella preparazione dei cavalli". Poi cosa è cambiato?

"So che ci sono state anche una sorta di assemblee per capire cosa volevano fare. Ed è venuta fuori anche l’ipotesi di prendere un allenatore solo per alcuni mesi, lasciando al nuovo consiglio direttivo la scelta finale sul trainer per le Giostre del 2025. Personalmente li ho sconsigliati su questa soluzione: era meglio non perdere tempo e impostare subito il lavoro. A settembre cavalli e giostratori possono anche stare a riposo, ma poi bisogna ripartire. Sono mesi importanti per la preparazione delle giostre".

Cosa può aver determinato il suo esonero da allenatore di Porta Crucifera?

"Penso che dal punto di vista del lavoro fatto non sono attaccabile. Certo abbiamo vinto poco, ma non abbiamo fatto poco come testimoniano anche i punteggi messi a segno dai nostri giostratori nelle varie giostre e nelle prove generali. Abbiamo preparato giovani giostratori e li abbiamo portati al debutto nella prova generale. Abbiamo costruito nuovi cavalli".

Si è parlato anche di problemi di salute?

"Sono solo scuse. Lo scorso febbraio ha subito un piccolo intervento, ma poi mi sono ripreso, all’inizio non montavo a cavallo, ma non è quello che dovevo fare. Ho preparato le due giostre dello scorso anno e adesso sto bene. Posso tranquillamente allenare giostratori e cavalli".

Nel futuro di Sepiacci cosa c’è? Ci sono già stati contatti con altri quartieri?

"Cosa c’è nel futuro sarà duro saperlo. Spero un po’ di fortuna e di salute. Per quello che riguarda la Giostra per il momento non c’è ancora niente. Diciamo che c’è la mia apertura ad eventuali proposte. Ringrazio il quartiere per questi anni passati a Porta Crucifera e tutte le persone che mi hanno dato fiducia".