Sepiacci e l’incognita Colcitrone: "Abbiamo una coppia nuova ma sono abituato ai cambi in corsa"

Giostre simulate a Porta Crucifera nel campo di allenamento ad Antria per testare il livello di preparazione dei giostratori rossoverdi. In particolare la nuova accoppiata Lorenzo Vanneschi e Gabriele Innocenti, la terza in tre anni che l’allenatore Maurizio Sepiacci si trova a portare al debutto contro il Buratto. "C’è sempre una nuova coppia da formare - dice l’allenatore rossoverde - Gabriele Innocenti non è una novità, ha già corso e vinto Giostra. In un certo senso è già rodato, ma non è un vecchio mestierante. Va comunque aiutato e guidato. Ha tanta voglia di fare e di riscatto. E’ un ragazzo con cui si lavora davvero bene". Come stanno andando gli allenamenti?

"Abbiamo perso un po’ di tempo per un mio piccolo infortunio che mi ha tenuto lontano dal campo per alcuni giorni, ma stiamo recuperando alla grande. Il lavoro di fondo lo avevamo già fatto in autunno e inverno. Adesso ci sono solo delle piccole rifiniture da fare e da capire anche con questi piccoli test delle prove simulate a che livello sono arrivati i nostri giostratori. Abbiamo a disposizione un buon parco di cavalli: i nostri e quelli che sono arrivati con Gabriele Innocenti. Lorenzo Vanneschi punta su Pinocchio e Marrucca e Innocenti su Queen e Chicca con cui ha vinto Giostra a Porta del Foro".

I giovani giostratori come stanno andando, è già stata fatta una scelta per la prova generale?

"Abbiamo tre ragazzi molto giovani Niccolò Nassi, Filippo Vannozzi e Gianmatteo Marmorini che stanno lavorando tutti molto bene. Aspettiamo le simulate che andranno avanti fino ai primi giorni di giugno per prendere una decisione, anche se delle idee ce le siamo già fatte. Anche le riserve, come i giostratori titolari, hanno a disposizione diversi cavalli, cinque buoni soggetti da Piazza che adoperano a rotazione".

Soddisfatto di come sta procedendo la preparazione anche il capitano Alberto Branchi, che dopo la vittoria dello scorso settembre è fiducioso che anche nella notturna di giugno Porta Crucifera saprà combattere al meglio e affrontare nel migliore dei modi il debutto della sua nuova accoppiata.

"Gabriele Innocenti - dice - si sta impegnando tanto sia fisicamente che tecnicamente. Sarà la Piazza a parlare, come per tutti del resto. Ha tanta passione, volontà e tante motivazioni. Ma non dovrà farsi sopraffare da queste, dovrà restare concentrato al massimo con la testa. Per la prova generale manderemo di sicuro in lizza Niccolò Nassi e sugli altri decideremo a stretto giro cosa fare. Nel nostro caso i giovani giostratori sono davvero tanto giovani e dobbiamo prendere la migliore decisione nei loro confronti. Comunque si stanno davvero impegnando tanto tutti quanti".