Selezione Vintage Torna in due sedi lo shopping d’epoca

Ha aperto ieri i battenti una nuova edizione di Arezzo Selezione Vintage in programma ancora oggi e domani in due sedi: il Chiostro della Biblioteca Città di Arezzo e il Giardino Pensile del Palazzo della Provincia in via Ricasoli. In occasione dell’Antiquaria, la manifestazione, torna con tanti banchi ad affiancare la proposta della fiera. Nel Chiostro della Biblioteca in via dei Pileati e nel bellissimo Giardino pensile del palazzo della Provincia, la manifestazione fieristica dedicata al vintage ha aperto le porte a curiosi e appassionati accogliendo circa una trentina di selezionati espositori di abbigliamento ed accessori d’epoca, provenienti da tutta Italia. La manifestazione, è realizzata dal Consorzio Arezzo Fashion in collaborazione con il Comune di Arezzo e la Fiera Antiquaria e con il supporto della Fondazione Guido d’Arezzo. Obiettivo trasportare il pubblico in un viaggio emozionale nello stile e nei ricordi, per immergersi nella "storia", affinché il passato diventi fonte d’ispirazione per il presente e il futuro. Le due sedi saranno aperte con orario continuato 9-19 e ad in ingresso libero.