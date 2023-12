Sei Toscana. Le variazioni nel servizio di raccolta il 1 gennaio

Arezzo, 29 dicembre 2023 – Sei Toscana ha reso note le variazioni ai servizi previste per i comuni della provincia di Arezzo in occasione di Capodanno. Nei comuni dove è attiva la raccolta domiciliare (Arezzo, Castelfranco Pian di Sco', Castiglion Fibocchi, Castiglion Fiorentino, Civitella in Val di Chiana, Cortona, Foiano della Chiana, Laterina Pergine Valdarno, Loro Ciuffenna, Lucignano, Marciano della Chiana, Monte San Savino, Sansepolcro e Terranuova Bracciolini) il primo giorno del 2024 i servizi porta a porta saranno svolti regolarmente. Resteranno invece chiusi al pubblico tutti i centri di raccolta e le stazioni ecologiche del territorio e anche il numero verde non sarà attivo.