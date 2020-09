Arezzo, 14 settembre 2020 - Uno studente di 16 anni di Sansepolcro è stato trasportato stamani in codice 2 a Careggi per i traumi e le fratture riportate in seguito alla caduta da un lucernario sul tetto attiguo alla scuola frequentata nella città tiberina.

Il 118 è stato attivato attorno alle 10.30. E' intervenuto con automedica, ambulanza ed elicottero. Il giovane è stato trasferito con il Pegaso a Careggi.

Sul posto sono intervenute sia le forze dell'ordine che i vigili del fuoco.

IN AGGIORNAMENTO