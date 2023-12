Seconda tappa con la scuola per genitori

Venerdì al teatro Ciaf di Soci si terrà il secondo e ultimo appuntamento con la Scuola per genitori promossa dal Comune di Bibbiena, e organizzata in collaborazione con Confartigianato Imprese Arezzo, Archimenia e Ciaf di Soci. In questo incontro i genitori torneranno sui banchi di scuola con Osvaldo Poli (nella foto), psicologo e psicoterapeuta. Ha fatto della formazione dei genitori e della coppia la sua missione professionale, promuovendo come formatore e consulente numerose esperienze di scuole per genitori in Lombardia ed in Emilia. Ha collaborato a numerose riviste, gruppi, istituzioni. Con la sua riflessione intende promuovere un ruolo genitoriale autorevole, ispirato alla fermezza e all’equilibrio emotivo.