Se la città parte al galoppo con l’Equestrian

San Zeno, con il suo centro equestre, torna al centro del mondo. Non solo con il Toscana Tour che inizia il 6 marzo e va avanti fino al 13 aprile ma con un nuova Fiera Cavalli estiva che affianca quella autunnale di Verona. Una splendida occasione per l’Arezzo Equestrian Centre per diversificare la sua offerta e diventare ancora di più punto di riferimento del centro Italia per chi ama l’equitazione. Il legame con Verona garantisce l’eccellenza: si tratta della più importante manifestazione internazionale di settore, riferimento per un comparto che soltanto in Italia conta 400mila cavalli censiti e 310mila cavalieri. Una grande occasione per Arezzo, grazie a tutto l’indotto che una manifestazione del genere può garantire.