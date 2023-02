Scuole elementari di Ambra: sos riscaldamento

BUCINE

Opposizione sul piede di guerra a Bucine per i problemi all’impianto di riscaldamento delle scuole elementari della frazione di Ambra. Le mite temperature delle scorse settimane hanno lasciato spazio al freddo pungente, sopratutto nelle prime ore del mattino in concomitanza, proprio, con l’inizio delle lezioni da parte degli studenti di ogni ordine e grado. Ecco, quindi, che il gruppo minoritario "Allenza per Bucine" ha reso noto questo problema che sta creando non pochi disagi: "Ci stiamo chiedendo – affermano – se le continue e ripetute voci legate al depotenziamentochiusura della scuola di Ambra, che si mischiano a deroghe, pluriclassi ecc, non siano più soltanto delle voci e per questo si stia cercando inutili soluzioni tampone ai problemi dell’impianto di riscaldamento della scuola, che invece avrebbe bisogno a quanto pare di una seria revisione. E mai possibile che le famiglie, i genitori e i bambini della Valdambra debbano sopportare questa situazione?".

I problemi, a quanto afferma la lista che ha sostenuto Andrea Tata nella tornata elettorale nel 2019, non si limitano soltanto al riscaldamento all’interno del plesso scolastico: "Abbiamo – continuano – una ludoteca ‘provvisoria’ da 3 anni situata a Badia a Ruoti con una strada colabrodo, una viabilità sterrata dell’asilo che è un mix tra fangaia e buche da oltre 30 anni, un edificio ex ludoteca nel centro del paese, chiuso senza che si sappia cosa intendano farci e, in ultimo, il nuovo asilo promesso e ripromesso in pompa magna al teatro, che ad oggi risulta un fantasma. Ci auguriamo vivamente – concludono – che non finisca come già successo per la palestra della Valdambra e per il nuovo stadio; promesse campate in aria e mai mantenute".

Massimo Bagiardi