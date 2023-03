SCUOLA PRIMARIA "LUIGI GORI" ISTITUTO COMPRENSIVO DOVIZI - BIBBIENA

Usciti dal centro storico di Bibbiena si trova un edificio cinto da mura, anticamente era un istituto penitenziario, il “Centro Italiano della Fotografia D’Autore”. Periodicamente in questo luogo vengono esposti fotografie o mostre a tema che vedono la partecipazione di fotografi a livello sia amatoriale sia professionistico. Negli ultimi anni, nel periodo di marzo, si svolgeva al suo interno la storica “Mostra del libro” dove i bambini dalla scuola materna a quelli delle medie venivano a contatto con il libro toccandolo, sfogliandolo e consigliati dagli esperti sulla base dell’età.

Quest’anno questo evento è diventato un vero e proprio FESTIVAL del libro rappresentando un punto di riferimento e luogo promotore di cultura. Evento voluto fortemente dall’ Amministrazione Comunale la quale non ha voluto coinvolgere solo i bambini in età scolare ma anche gli adolescenti e gli adulti. Fondamentale è stata la collaborazione della libreria Lina Giorgi a Ponte a Poppi che ha dato l’opportunità di far incontrare autori contemporanei di alto livello.

Quest’anno c’è anche la collaborazione, a questa iniziativa, dei professionisti dell’“Accademia di Teatro NATA”. Anche noi alunni della classe quarta abbiamo partecipato a questo evento ed è stato molto interessante. Per prima cosa appena arrivati al Centro Italiano della Fotografia d’autore abbiamo fatto un’attività espressiva con una professionista Laura che ci ha fatto inventare alcune storie.

Utilizzando solo due parole che pescavamo casualmente da alcuni barattoli di vetro come ad esempio lampadina banana oppure gufo e limone, dividendoci a gruppo dovevamo inventare una storia con il protagonista, il luogo, l’antagonista e il finale, utilizzando esclusivamente la nostra fantasia e immaginazione. Poi le abbiamo raccontate a tutti i nostri compagni. Questa è stata la parte creativa e la novità di quest’anno di questa iniziativa del Festival del libro.

Successivamente siamo entrati all’interno dell’edificio e abbiamo guardato e osservato i tantissimi libri esposti dentro le “celle” e lungo i corridoi: erano tutti selezionati in base all’età e al genere letterario.

Siamo rimasti subito colpiti tutti soprattutto dai MANGA (genere letterario giapponese fumettistico), anche perché il fumetto piace molto a noi bambini in quanto è una forma espressiva creativa che racchiude immagine e parola. Ognuno di noi si è lasciato ispirare acquistando un libro in esposizione.