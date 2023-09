Scuola dell'Infanzia Bibbiena: Ultimi Interventi Prima dell'Inaugurazione

BIBBIENA

Lavori in dirittura di arrivo per la nuova scuola dell’infanzia di Soci. Mancano solo le rifiniture all’edificio sia interne (l’impiantistica) che estere. Poi si passerà all’arredamento con materiali di nuova generazione che consentiranno una didattica speciale e innovativa. La scuola verrà inaugurata a inizio 2024 ed il progetto ha chiesto un investimento di 2 milioni e 300 mila euro ottenuti con un finanziamento ministeriale, al quale poi sono state aggiunte risorse da parte dell’amministrazione comunale. "Siamo alle fasi conclusive di un progetto importantissimo per un paese come Soci – dice il sindaco Filippo Vagnoli – che fino a poco tempo fa non aveva scuole medie e dell’infanzia di proprietà comunale. Un sogno si sta realizzando per un’intera comunità che ha aspettato tanto per avere una scuola materna come questa. Grazie alla mia squadra che mi ha sostenuto nel realizzare questo importante progetto, agli uffici comunali per il lavoro svolto anche nella fase di progettazione. Ringrazio anche chi mi ha preceduto, ovvero Daniele Bernardini, con il quale avevamo iniziato la richiesta di finanziamento. Un grazie infine a tutte le famiglie del paese per aver creduto in noi e aver atteso con pazienza questo momento".

La nuova scuola dell’Infanzia di Soci sarà una scuola assolutamente unica e innovativa per tanti motivi. Oltre a essere una struttura in classe energetica elevata e quindi rispettosa dell’ambiente e del futuro, sarà composta da 5 super aule completamente autosufficienti. Queste aule, infatti, saranno dotate di spazi educativi e ricreativi, di servizi igienici e magazzino materiali. Poi ci sarà un resede esterno molto ampio per tutti. Inoltre gli arredi sono stati studiati sia dal punto di vista architettonico che da quello educativo. Si tratta di arredi interattivi di ultima generazione che consentiranno di impostare una didattica molto avanzata.

So.Fa.