Scuola Buonarroti, ulteriori fondi per gli interventi strutturali

SANSEPOLCROPer l’edificio della scuola secondaria di primo grado "Michelangelo Buonarroti" di Sansepolcro è il passo decisivo verso la chiusura di un capitolo aperto da quattro anni.L’intensa opera dell’amministrazione comunale, supportata al meglio dagli uffici Lavori Pubblici, ha portato in dote ulteriori contributi utili a completare un’opera necessaria da tempo. Con decreto dirigenziale numero 8315 del 17 aprile scorso, è stato infatti assegnato dalla Regione Toscana un finanziamento di un milione e mezzo di euro per l’esecuzione dell’intervento di efficientamento energetico del plesso. E non è tutto. Quest’ultimo finanziamento ottenuto sarà poi integrato dai contributi dei fondi statali "Gse" del Decreto Mise "Conto termico" per un’ulteriore quota di un milione e 380.030 euro. La somma dei due finanziamenti permetterà l’esecuzione di tutti i lavori necessari per rendere la scuola "Nzeb", cioè edificio con consumo energetico di bassa portata, quasi nullo."Siamo arrivati in fondo ad un percorso iniziato in passato e che ci ha visto molto impegnati nell’obiettivo di ridare dignità alla scuola, adeguandola ai correnti parametri energetici – ha commentato l’assessore ai lavori pubblici, Riccardo Marzi – Approfitto per ringraziare la professionalità e l’efficienza degli uffici impegnati direttamente in questa missione. Questo intervento rappresenta da un lato un passo avanti verso la sostenibilità ambientale e l’efficienza energetica, dall’altro rende alla città e alla popolazione scolastica un ambiente di apprendimento più confortevole, promuovendo nel contempo modelli educativi sostenibili".Nel dettaglio verranno realizzate nuove pareti esterne con tamponamento in laterizio e pannello in lana di roccia; isolamento della copertura; sostituzione dei serramenti esistenti con altri in Pvc e contestuale installazione di tende di schermatura solare.