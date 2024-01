Scrittura scenica e drammaturgia, al via i corsi con Caterina Casini

Laboratori Permanenti dopo la pausa per le festività prosegue l’attività didattica in Valtiberina proponendo due corsi in partenza. Il primo è il laboratorio di scrittura scenica e drammaturgia, per chi desidera imparare a scrivere un copione teatrale. Il laboratorio è diretto da Caterina Casini, può svolgersi anche online, in 10 appuntamenti. Il metodo di lavoro permette ai partecipanti di entrare in contatto con i processi attivi e creativi del linguaggio teatrale, sotto la supervisione dell’insegnante in tutte le fasi di progettazione, fino alla realizzazione del prodotto finale. L’obiettivo è quello di ottenere la stesura di un proprio testo teatrale, originale e contemporaneo: non saranno trattati adattamenti o rimaneggiamenti da romanzi, racconti o testi teatrali già esistenti. Iscrizioni al laboratorio entro il 31 gennaio scrivendo alla mail [email protected]. Le lezioni avranno inizio il 7 febbraio. Il secondo corso in partenza è quello di lettura ad alta voce. Si tratta di un ciclo di lavoro di 12 incontri dedicato ad appassionati della lettura ad alta voce, giovani interessati alla recitazione, insegnanti per coniugare il valore formativo della lettura con la consapevolezza che essa sia un piacere da condividere e uno strumento in grado di favorire il pensiero critico. I partecipanti, guidati da Caterina Casini, saranno invitati a confrontarsi con pagine della letteratura internazionale. Sperimenteranno come attraverso la voce si possa far vivere la struttura di una lingua, come si possano trasmettere emozioni attraverso la conoscenza della respirazione e della tecnica vocale, come la comunicazione verbale coinvolga il corpo. Questo lavoro, importante per docenti, oratori, artisti e aspiranti attori che vogliono approfondire l’uso della vocalità, permette la costruzione di una metodologia utile a chi si occupa di comunicazione e a chi vuole partecipare a letture pubbliche. Corso in partenza martedì 13 febbraio 2024. Info: 338 3315724, [email protected].