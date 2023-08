Scortecci, un infinito giro di Giostra Il cavaliere in scuderia anche oggi "Ho troppo bisogno di riscatto"

di Sonia Fardelli

Gianmaria Scortecci non ci sta. Il due messo a segno, per pochi millimetri, nella notturna di giugno non lo ha proprio digerito. In questo torrido agosto, insieme al compagno Elia Cicerchia si allena intensamente per riportare la Colombina in alto.

E anche oggi per Ferragosto sarà in sella.

"Ho troppa voglia di riscatto - ammette il giostratore gialloblù - e deve arrivare il prima possibile. Santo Spirito è un quartiere abituato a vincere e lo stesso io ed Elia. Non possiamo stare troppo a lungo senza esultare. Quest’anno poi sento in maniera particolare questo bisogno. Ho l’esigenza di riscattarmi dopo la prestazione di giugno. E così non mollo".

Nessuno stacco dunque neppure nel giorno votato per eccellenza alle vacanze.

"Monterò solo la matttina, ma sicuramente sarò in scuderia. E non sarò certo da solo. Questo è sempre stato il nostro metodo da almeno dieci anni a questa parte. La nostra forza, sta nell’aver sempre lavorato tanto. Santo Spirito è una macchina abbastanza oliata. E ora, dopo la sconfitta di giugno, è anche più facile trovare le motivazioni per passare tante ore a lavorare in scuderia".

Sant’Andrea si prenderà invece questa settimana di pausa. Fino a sabato niente allenamenti. Ma fino a domenica Saverio Montini e Tommaso Marmorini si sono allenati molto intensamente, anche due volte al giorno.

"Abbiamo fatto un lavoro molto importante e molto intenso - dice l’allenatore Martino Gianni - e tutti i ragazzi hanno risposto molto bene: propensi al lavoro e con una gran voglia di fare bene. Nonostante la vittoria di giugno si sono impegnati tantissimo per migliorare ancora. Adesso stacchiamo per un po’ di giorni e poi riprendiamo con allenamenti più blandi: passeggiate, rilassamento, lavoro sulla cadenza. Non voglio stancare i cavalli in questi giorni di gran caldo. Le forzature le faremo eventualmente in Piazza Grande, a casa non servono a niente".

Porta del Foro si concede solo la giornata di oggi di festa. Poi è sempre sulla lizza.

"Abbiamo lavorato tutta l’estate - dice l’allenatore Enrico Giusti - e così continueremo a fare. I giostratori al massimo di sono fatti quattro giorni di mare. Abbiamo troppo bisogno di ottenere un risultato. Nella Giostra come nello sport se ti alleni tanto e poi la vittoria non arriva rischi di scoraggiarti. Porta del Foro adesso deve vincere. Per questo ci stiamo allenando tanto. I binomi sono sempre gli stessi Davide Parsi con Biancaneve e Francesco Rossi con Rocky".

Porta Crucifera non molla. Anche nell’impianto rossoverde di Antria gli allenamenti stanno andando avanti senza stacchi per cercare di rendere sempre più competitiva l’accoppiata Lorenzo Vanneschi e Niccolò Paffetti. Oggi sarà festa, ma solo per i tiri al Buratto. I giostratori andranno comunque in passeggiata per muovere un po’ i cavalli.