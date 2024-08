Scortecci e Rossi implacabili sul 5. Cicerchia verso un nuovo cavallo

di Sonia Fardelli

AREZZO

Potrebbe esserci un cambio di cavallo anche per Elia Cicerchia di Porta Santo Spirito. Il "cecchino" della lizza ha lasciato ancora una volta in scuderia Olympia e ieri ha provato oltre che con Toni anche con Farfalla. E con entrambi ha fatto dei tiri bellissimi, sfoderando la classe e la grinta di sempre, nonostante alcune carriere non siano state perfettissime. Con Farfalla ha colpito un 4 vicinissimo al centro e un 5. Poi in sella a Toni ha centrato tre volte di fila il 5. La simulata di oggi toglierà ogni dubbio soprattutto sulla presenza o meno di Olympia in Giostra. E nel caso di un forfait della bionda cavalla, verrà svelato se Cicerchia sfiderà il Buratto con Farfalla o Toni. C’è anche chi parla di pre tattica per lasciar riposare la cavalla. Impeccabile Gianmaria Scortecci con Doc che ha cancellato due volte il centro del tabellone. Farfalla è stata poi provata anche dal giovane giostratore di riserva Elia Taverni e anche lui ha colpito il 5. I due fratelli Pineschi hanno sfidato il Buratto con Salvo e Pine ed hanno messo a segno tiri alterni, ma mai un 5.

Ad aprire la lizza erano stati i biancoverdi di Porta Sant’Andrea. Prima carriera della giornata di prove, cominciata con una mezz’ora di ritardo sempre dovuta al maltempo, per Saverio Montini su Conte Darko che ha colpito il 5. Poi però è arrivato un 4, un 5 e un 2. Tiri che forse tradiscono il fatto che ancora il giovane giostratore biancoverde deve assestarsi sul nuovo cavallo Conte Darko. Tommaso Marmorini in sella a Toro Seduto ha colpito il 2, ma poi si è subito ripreso con due 5. Buone prove anche considerando il fatto che sono solo le seconde della settimana. In gran forma sono apparsi ancora una volta i giostratori di Porta del Foro Davide Parsi e Francesco Rossi che hanno anche provato due cavalli di riserva Eva e Chimera e pure con loro sono riusciti a fare ottimi tiri. Parsi ha aperto le prove dei giallocremisi con un 3 in sella a Biancaneve, ma poi ha centrato due volte il 5. Rossi con Penelope non ha avuto sbavature: due volte la sua lancia è finita sul 5. In crescita anche i giostratori di riserva.

Il lavoro di Enrico Vedovini comincia a farsi vedere anche sui giovani. Vitellozzi su Lacota ha colpito il 5, il 4 e il 5. Scarpini su Lola ha messo a segno un 4 e un 5. Hanno chiuso questa giornata di prove i rossoverdi di Porta Crucifera e anche qui il livello è stato molto alto. Lorenzo Vanneschi in sella a Pinocchio ha subito centrato il 5, poi un 4 molto vicino al centro. Gabriele Innocenti in sella a Chicca lo ha imitato sul 5, poi è arrivato un 4 e di nuovo un 5. Buone prove anche per Gianmatteo Marmorini in sella a Lady che domani esordirà nella Prova Generale. Ha colpito il 5, poi il 4 e poi di nuovo il 5, ma questa volta un po’ vicino al 2. Niccolò Nassi su Romina ha colpito il 2, il 4 e poi il 5 in un continuo crescendo. Filippo Vannozzi su Rubio Toppolillo ha messo a segno un 4 vicinissimo al centro, un 2 e di nuovo un 4 sopra al centro.