"Scoprire il Valdarno: al Buy Tuscany apprezzato il prodotto locale"

VALDARNO

Cresce la domanda turistica per scoprire mete della Toscana fuori dai grandi circuiti tradizionali e il Valdarno ha le carte in regola per recitare un ruolo di primo piano. E’ un risultato positivo quello ottenuto dalla presenza dell’Ambito Turistico di vallata al Buy Tuscany, l’evento organizzato da Toscana Promozione Turistica e che ha portato nei giorni scorsi ad Arezzo oltre 100 buyers provenienti da tutto il mondo. "A colpire gli operatori – ha commentato Elisa Lerda, junior destination manager dell’organismo sovracomunale – l’atmosfera che si respira in questa valle, una terra dove vivere tranquillamente una vacanza in relax, praticando sport all’aria aperta e dall’ottima offerta culturale ed enogastronomica. Numerosi rappresentanti e proprietari di tour operator hanno spiegato come i mercati di Stati Uniti. Europa e Asia chiedano destinazioni meno affollate e più autentiche".

Tendenza ribadita dai 13 operatori del turismo nuziale che hanno aderito al wedding post tour della fiera, affascinati dal territorio e dalle tante strutture ideali per il giorno del "fatidico si". Solo una delle attività di valorizzazione del marchio valdarnese. Dal 16 al 20 settembre infatti Nicola Benini, sindaco di Bucine, Comune capofila dell’Ambito, e Alessandra Ferrati, responsabile dell’Associazione Strada del Vino Terre di Arezzo, erano stati ospiti alla fiera "The Big E!", a West Springfield, negli Usa.