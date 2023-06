Scontro moto-furgone, 31enne muore sul colpo. La tragedia vicino a casa

Arezzo, 7 giugno 2023 – Incidente mortale stamani in località Patrignone sulla sp 43. Intorno alle 12,40 lo scontro tra un furgone e una moto. Nell'impatto il motociclista di 31 anni è morto sul posto. Sul posto intervenuta automedica di Arezzo, infermierizzata Misericordia di Subbiano e Polizia di Municipale Arezzo.

La vittima è Daniele Saltapari. L'incidente è avvenuto a pochi chilometri dalla casa dove viveva a Campoluci. Il 31enne è stato subito soccorso dal 118 ma per lui non c'è stato niente da fare. Tra i primi ad accorrere sul posto i genitori. Gli accertamenti sono affidati alla polizia municipale, il pm Chiara Pistolesi ha aperto un fascicolo per verificare se si possa configurare il reato di omicidio stradale. Alla guida del furgone che si è scontrato con il giovane un 45enne di Chiusi della Verna.