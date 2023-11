Scontro tra auto su via della Consolazione: restano feriti in tre

Paura sulle strade di Castiglion Fiorentino, ancora un incidente: sono tre i feriti. Arriva anche Pegaso. Era quasi l’ora di pranzo, circa le 12:38, quando la quiete nel comune della Valdichiana è stata interrotta da un violento scontro laterale frontale tra un pick up e una fiat punto, lungo via della Consolazione, a due passi dal centro storico del paese. L’impatto è stato violento tant’è che la spaventosa dinamica ha imposto ai soccorritori di allertare l’elisoccorso Pegaso. Alla fine non ci sono state feriti particolarmente gravi: nessuno è in pericolo di vita. Un uomo di 57 anni, è quello che ha avuto la peggio, ed è stato trasportato al pronto soccorso delle Scotte di Siena in codice giallo con Pegaso. Altri due uomini, di 44 e 79 anni, sono stati invece ricoverati alla Fratta. Sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza del 118 con un’ambulanca infermierizzata della misericordia di Cortona e una di Castiglion Fiorentino. Presenti anche i vigili del fuoco per le operazioni di ripulitura e la polizia municpale di CAstiglioni che dovrà accertare i contorni del sinistro.