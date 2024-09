Scontro tra auto e bici. Grave ciclista di 46 anni

Grave incidente poco dopo le 12 di ieri a San Giovanni in Lungarno Don Minzoni. Un ciclista, a seguito di uno scontro con un’auto, è caduto rovinosamente a terra battendo la testa e, da subito, sono stati allertati i mezzi di soccorso che, poco dopo, sono intervenuti sul posto con la misericordia di San Giovanni e l’auto medica del Valdarno.

Il ciclista è parso subito abbastanza grave, da qui l’immediato trasferimento al policlinico delle Scotte di Siena in codice rosso dove è stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso. Gli esami sono andati avanti anche per le restanti ore del pomeriggio, si è voluto valutare bene le condizioni dell’uomo non soltanto alla testa, per il sospetto di emorragie interne, ma anche nelle restanti parti del corpo per valutare la presenza, o meno, di fratture.

La prognosi resta riservata, le condizioni del quarantaseienne sono gravi. Il Lungarno Don Minzoni è una strada molto trafficata con auto che sfrecciano, spesso e volentieri, a velocità sostenuta. Solo la presenza di alcuni semafori riesce a rallentare la circolazione ma non è la prima volta, dando un occhio al passato, che questa principale arteria cittadina finisce al centro delle cronache per incidenti simili con sfortunati protagonisti i pedoni o, come nel caso specifico, i ciclisti.

A fronte di questo nuovo incidente anche sui social è montata la polemica, in molti hanno rimarcato la pericolosità di questa strada facente parte della regionale 69 che anche nelle ore notturne vede un traffico sostenuto per chi si dirige verso la zona nord della città o torna dal versante fiorentino.

Mas.Bag.