Scontro sulla 71 tra auto e moto. Quarantenne grave portato a Siena

Ancora un incidente stradale sulle strade della provincia e ancora una volta lungo l’arteria sr71. Un motociclista è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Le Scotte di Siena in codice rosso dopo uno scontro con un’auto. Il sinistro si è verificato ieri mattina verso alle 11,30 nel territorio cortonese, all’altezza della località di Tavarnelle. Per cause ancora in corso di accertamento, la moto con cui viaggiava il ferito, un 37enne, residente a Lucignano, si è scontrata violentemente con un’auto. Il motociclista nell’impatto è caduto dalla sua due ruote finendo incastrato in mezzo ad una siepe a bordo strada. Immediati i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari dell’emergenza urgenza della Asl Toscana Sud est con un’ambulanza infermierizzata proveniente da Foiano della Chiana. Insieme a loro anche i vigili del fuoco del vicino distaccamento di Tavarnelle che, per altro, hanno provveduto ad immobilizzare il ferito ed estrarlo dalla siepe in cui era finito per poi consegnarlo ai sanitari. Viste le ferite riportate è stato attivato anche l’elisoccorso Pegaso 2 che, una volta stabilizzato l’uomo, lo ha trasportato in codice 3, ovvero il più grave, all’ospedale senese de Le Scotte dove si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata.

Sul posto anche polizia municipale di Cortona chiamata a ricostruire l’estatta dinamica dell’incidente, insieme ad una pattuglia dei carabinieri di Cortona che ha coadiuvato il lavoro dei soccorsi. La Strada regionale 71 torna così tristemente alla ribalta per un altro episodio di grave incidentalità.

La.Lu.