Scontro in moto con un daino: due feriti. A San Leo i cinghiali invadono la strada

Animali selvatici sulle strade; ieri hanno provocato due incidenti e altrettanti feriti. Il primo è avvenuto vicino a Ponte Buriano dove una moto, con due giovani in sella, si è trovata davanti un daino che stava attraversando la strada. Inevitabile lo scontro. Nell’urto l’animale è morto, mentre i due giovani hanno riportato diverse escoriazioni per le quali sono stati accompagnati dall’ambulanza del 118 al San Donato. Sul posto polizia municipale e carabinieri. Il secondo incidente è avvenuto alla rotatoria di San Leo dove ad attraversare la strada questa volta c’era un branco di cinghiali. Inutile il tentativo di frenare per gli automobilisti che se li sono trovati davanti. Nell’impatto sono morti due degli animali, mentre i conducenti dei veicoli coinvolti sono stati accompagnati in ospedale per accertamenti. Sul posto è intervenuta la polizia di Stato. Campagna e città assediate dai cinghiali e dalla fauna selvatica.

Sono oltre 400 mila in Toscana gli animali a piede libero diventati un’emergenza economica, ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica per tutta la collettività. Se prima il problema era confinato ai "soli" raccolti degli agricoltori, e per lo più nei terreni vicino ai boschi o limitrofi ai parchi e riserve, oggi non è più così. E la cronaca ne è testimone. E’ di agosto l’ultima tragedia. Andrea Camaiti, 57 anni, di Pieve Santo Stefano, stava rientrando a casa in sella alla sua moto, dopo una cena con gli amici, quando un grosso cinghiale gli ha attraversato la strada. Lui non è riuscito ad evitarlo,ed è stato sbalzato a terra riportando ferite gravissime. È morto nel giro di pochi minuti, prima ancora che potessero arrivare i soccorsi allertati da quanti sono passati subito dopo.