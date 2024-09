Scontro frontale in auto: grave una donna

Rischia la vita dopo il frontale con un’auto che stava tentando il sorpasso. Le sue condizioni sono ancora gravissime. La donna, 48 anni, madre di due bambine, è ancora ricoverata all’ospedale di Siena: è in rianimazione. I medici non si sbilanciano, la sua prognosi è riservata. Con lei alle Scotte c’è anche il ragazzo, 21 anni, di Castiglion Fiorentino, originario del Bangladesh, che ha invaso l’altra corsia di marcia con un sorpasso azzardato. Grave anche lui ma le sue condizioni sono stabili. Non è in pericolo di vita. Lo scontro si è verificato ieri di prima mattinata lungo la strada provinciale di Manciano che mette in collegamento Castiglion Fiorentino con Marciano della Chiana. Si tratta di una delle arterie più trafficate della vallata lungo la quale si trova anche il Ponte di Cesa, noto per le sue condizioni precarie, un po’ come quelle della sp25 nel suo complesso.

Non sarebbe però lo stato dell’asfalto ad aver portato allo scontro delle 7:30. Le cause del sinistro sono ancora in corso di accertamento ma quel che è accaduto, stando ai rilievi e alla posizione dei veicoli sulla strada, pare abbastanza evidente, anche se le forze dell’ordine ancora vogliono far luce sui contorni dell’episodio. Un Volskwagen con al volante un 21enne della zona, di origini del Bangladesh, ha tentato il sorpasso ma si è scontrato frontalmente contro una Fiat Panda che è stata sbalzata fuori dalla strada, in un fosso lungo quel tratto di strada poco dopo il ponte. A bordo c’era una donna di 48 anni, madre di due figli, residente a Marciano. Ieri mattina stava andando al lavoro a Castiglion Fiorentino. L’urto è stato violentissimo: la parte anteriore di entrambe le auto è rimasta distrutta mentre entrambi i guidatori sono rimasti gravemente feriti. Sul posto sono intervenute quattro ambulanze, da Monte San Savino, Cortona e Castiglioni, insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri. Le condizioni dei due erano però troppo gravi e per questo è stato attivato anche Pegaso che è atterrato nel campo lì vicino.

L’elisoccorso Pegaso ha trasferito i due feriti alle Scotte di Siena.Entrambi sono stati centralizzati con codice rosso. Ad avere la peggio è stata la donna: è in rianimazione con prognosi riservata. I medici del nosocomio senese non si sbilanciano: è in pericolo di vita. Meno serie le condizioni del giovane del ragazzo, ancora ricoverato al pronto sorso ma in condizioni stabili. La strada è rimasta chiusa per i tempi necessari alle operazioni di soccorso e i rilievi mentre i due veicoli sono stati sequestrati. Non è escluso che la procura apra un fascicolo sull’accaduto.