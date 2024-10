Scontro auto-scooter. Ferito un motociclista

Scontro tra un’auto e uno scooter, poco dopo le 13 di ieri, in via Ponte alle Forche, il quartiere a Nord dell’abitato di San Giovanni Valdarno. Ad avere la peggio è stato il motociclista, un uomo di 56 anni residente a Cavriglia, caduto a terra nell’urto frontale laterale con la vettura che proveniva nell’opposto senso di marcia. Un volo di alcuni metri che ha causato al centauro una serie di traumi, soprattutto al volto. L’allarme è scattato e sul posto sono confluiti in pochi minuti i mezzi del 118, l’ambulanza della Misericordia di Piandiscò e l’automedica. In considerazione della gravità delle ferite riportate dal cinquantaseienne, che per fortuna è sempre rimasto cosciente, il personale sanitario dell’emergenza urgenza dopo averlo stabilizzato ha chiesto l’intervento dell’elisoccorso. Atterrato nel vicino campo sportivo della parrocchia, l’elicottero Pegaso 1 ha trasferito il paziente all’ospedale fiorentino di Careggi dove è stato ricoverato in codice rosso. A quanto si è appreso non sarebbe in pericolo di vita. Saranno gli agenti della Polizia Municipale sangiovannese, coordinati dal Comandante Mauro Cottoni, a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, avvenuto in una strada che non presenta particolari criticità. Oltre ai rilievi, i vigili urbani hanno acquisito le testimonianze di chi ha assistito allo scontro, mentre non potranno essere utili i filmati delle telecamere della rete di videosorveglianza comunale, già visionati nell’immediato, perché gli occhi elettronici sono collocati a una distanza che non consente una lettura chiara di quanto successo. L’episodio è accaduto in un’ora di punta, anche per l’uscita degli studenti dagli istituti superiori della città di Masaccio, e sulla Regionale 69 si sono formate code con qualche disagio per il traffico.