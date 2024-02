Scontro aperto sulla zona polivalente

CASTELFRANCO PIANDISCÒ

Botta e risposta in consiglio comunale sulla variazione di bilancio di previsione 2024-2026. Oggetto del contendere la riqualificazione della zona polivalente di Piandiscò, le cui risorse verranno da quelle stanziate per l’allargamento di via Monamea, per la quale è stato invece preso un mutuo. "È un ulteriore regalo al popolo di Piandiscò" hanno tuonato i consiglieri della Lista Civica, Brunetti, Gagliardi e Morbidelli. Per il gruppo d’opposizione, in questo modo, rischia ancora di slittare un’opera ritenuta prioritaria, ossia il rifacimento della strada che porta alla zona industriale. Un’arteria che solo pochi giorni fa è salita agli onori della cronaca quando un tir si è incastrato tra un muro e un’abitazione all’altezza di via del Palagio. Oltretutto, l’area artigianale si trova in prossimità delle scuole.

"Non dite di avere una visione a 360 gradi del territorio – ha aggiunto la minoranza – È stato acquistato un capannone per 430mila euro dove sorgerà il cantiere comunale. Poi 322mila euro per la sistemazione dell’area polivalente con l’unica motivazione di voler costruire un nuovo campo da basket e ampliare la tensostruttura. Nessuno in questi anni si è interessato invece dell’area industriale di Faella, che ha visto uscire soggetti importanti come Prada e Gucci. Si parla da dieci anni dell’allargamento di via Monamea e adesso la priorità è un campetto da basket". Pronta la replica del primo cittadino Cacioli e dell’assessore al bilancio Innocenti: "Non è una questione geopolitica. Non si tolgono soldi, vengono solo traslati e successivamente verranno recuperati in fase di rendiconto. Questa amministrazione non ha mai fatto questioni di territorio. A Castelfranco il campo da basket è stato ristrutturato di recente, quindi non parliamo di favoritismi". La delibera è stata approvata a maggioranza.

Francesco Tozzi