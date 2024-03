Sclerosi multipla: gardenie e ortensie ritornano anche in provincia di Arezzo

Arezzo, 7 marzo 2024 – Una gardenia e un'ortensia, due fiori in armonia, simboli di un legame profondo tra le donne e la sclerosi multipla.

La SM, malattia che colpisce in modo doppio le donne rispetto agli uomini, fa il suo ingresso nella vita tra i 20 e i 30 anni, un periodo di grandi progetti e sogni. Per questo AISM con “Bentornata Gardensia” porta i suoi due fiori nelle piazze italiane per l'8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, e nel weekend di sabato 9 e domenica 10 marzo.

Promossa da AISM, la manifestazione invita tutti a partecipare scegliendo una pianta di gardenia, di ortensia o entrambe. Un invito a donare e a diffondere speranza per un futuro oltre la malattia, che coinvolge non solo chi ne è colpito, ma l'intera famiglia.

Gardensia ad Arezzo. Già da ora è possibile prenotare le proprie piante di gardenia o di ortensia, a fronte di una donazione minima di 15 euro ciascuna, contattando la Sezione Provinciale AISM di Arezzo ai numeri 0575 357100 e 3385784774 o scrivendo ad [email protected]. I volontari AISM, con il prezioso contributo di molte associazioni amiche, saranno presenti in numerose piazze e supermercati della provincia di Arezzo: in città presso l'Esselunga, il Mercatino delle Pulci e il Conad di Chiani. In provincia a San Giovanni Valdarno, Montevarchi, Cavriglia, Loro Ciuffenna, Castelfranco, Anghiari, Sansepolcro, Bibbiena, Stia, Subbiano, Camucia, Monte San Savino, Foiano, Castiglion Fiorentino.

E' possibile conoscere nel dettaglio le postazioni consultando il sito aism.it/gardensia. Cos’è la SM. Cronica, imprevedibile e invalidante, la sclerosi multipla è una delle più gravi malattie del sistema nervoso centrale.

Spesso provoca disabilità, anche grave. Il 50% delle persone con SM è giovane e non ha ancora 40 anni. Colpisce le donne due volte più degli uomini. Nella nostra provincia le persone con SM sono più di 800.

La causa e la cura risolutiva non sono ancora state trovate ma grazie ai progressi compiuti dalla ricerca scientifica, esistono terapie e trattamenti in grado di rallentare il decorso della sclerosi multipla e di migliorare la qualità di vita delle persone con SM.

Tra le patologie correlate alla SM vi è la neuromielite ottica (NMO), che ha un quadro di bisogni e di interventi sanitari e socio-assistenziali assimilabili alla SM. Sono 1.500-2.000 i casi di neuromielite ottica in Italia. Chi è AISM. L’AISM, insieme alla sua Fondazione (FISM) è l’unica organizzazione nel nostro Paese che da oltre 55 anni interviene a 360 gradi sulla sclerosi multipla, indirizzando, sostenendo e promuovendo la ricerca scientifica, contribuendo ad accrescere la conoscenza della sclerosi multipla e dei bisogni delle persone con SM e organizzando attività necessarie ad assicurare una migliore qualità di vita e ad affermare i loro diritti.

La presenza di AISM nel territorio è garantita grazie ai suoi soci e i suoi volontari. L'Associazione è sempre pronta ad accogliere nuove persone e per qualsiasi informazione potete contattare la Sezione Provinciale.