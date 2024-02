"Scienze umane e istituti tecnici in crescita"

"Mancano ormai poche domande, ma i dati sono consolidati". A parlare è il provveditore Roberto Curtolo. "Come prima cosa noto che sulle scuole hanno pesato gli strali della politica e in particolare per quanto riguarda la vicenda dell’unificazione tra Città di Piero e Giovagnoli con quest’ultimo che è cresciuto leggermente, mentre il primo ha perso qualcosa – spiega Curtolo – notiamo la stessa cosa anche per l’Isis Valdarno. Qui c’è stata una perdita consistente. Si è passati dalle 322 domande di un anno fa alle attuali 278. Sicuramente l’istituto non ha giovato del crollo di una parte del controsoffitto, del rimpallo di responsabilità".

Tra le scuole che hanno registrato un calo anche il Città di Piero.

"In questo caso sono 39 le domande in meno rispetto ad un anno fa, compensate da un aumento del Giovagnoli. Sono convinto che sia in questo caso che per l’Isis Valdarno ci sarà sicuramente modo di recuperare il calo di quest’anno".

Un passo in avanti invece, importante per Margaritone e il Galilei di Poppi.

"I dati evidenziano la crescita dei licei delle scienze umane come Vittoria Colonna e Giovanni da Castiglione, ma anche di scuole come Margaritone e Galilei di Poppi dove c’è stata la volontà di promuovere i corsi 4+2. Il Made in Italy? Ad Arezzo non sarà attivo, ma aspettiamo le ultime domande per il quadro completo".

Nel complesso quanti saranno gli iscritti per il prossimo anno scolastico, pronti a sedersi a settembre tra i banchi delle superiori?

"Circa 3000 studenti arriveranno dalle medie e a loro si uniranno qualcosa come 200 studenti dalle province limitrofe. Ancora qualche giorno di attesa per il quadro completo, anche se come ho detto i dati sono consolidati".

M.M.