Scienza e arte con CasermArcheologica

Life on mArts è il titolo del progetto Erasmus+, promosso da CasermArcheologica che nasce dall’incontro con Museo di Storia Naturale dell’Università di Creta per la realizzazione di strumenti e modelli rivolti alle scuole finalizzati al miglioramento dell’insegnamento e dell’apprendimento delle materie scientifiche e dell’approfondimento delle questioni ambientali inquinamento, biodiversità, cambiamenti climatici, attraverso e con l’arte. Dopo il campus, svoltosi a CasermArcheologica a febbraio, con la partecipazione di oltre 20 insegnanti da varie parti d’Italia, e i tre webinar on line che hanno visto oltre 300 persone connesse da tutta Europa, il progetto ora entra in una nuova fase. L’artista Roberto Ghezzi ha trascorso 5 giornate di lavoro a giugno a Heraklion nell’isola di Creta dove ha lavorato con lo staff del Museo di Storia Naturale dell’Università di Creta per la mostra che sarà allestita a settembre. Ghezzi sta realizzando a Creta delle "Naturografie" originali tele lasciate in diversi corsi d’acqua, in contesti naturali immersi nella vegetazione e vicino a insediamenti abitativi e produttivi. A settembre si svolgerà la prossima tappa del progetto Life on mArts, campus, rivolto a insegnanti.