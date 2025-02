Science Lab. Tutti in cattedra con i ricercatori

Arezzo Science Lab fa scuola e mette in cattedra i più grandi scienziati italiani. Sono aperte le iscrizioni per una delle più importanti Scuole di alta specializzazione in questioni etiche e filosofiche in scienza e tecnologia contemporanee. Un progetto con la Direzione Scientifica del prof. Guido Tonelli, e un corpo docente composto da alcuni dei più importanti professori a livello nazionale ed internazionale tra cui: Stefano Mancuso, Telmo Pievani, Simona Micali, Domenico Prattichizzo, Simone Rossi, Riccardo Manzotti, Erica Palmerini. La Scuola si svolgerà ad Arezzo tutta in presenza, oltre 100 ore di progetto, tra lezioni e workshop, dando modo agli iscritti di poter creare rapporti preziosi per il loro curriculum, con il Patrocinio dell’Università di Siena e del Cern di Ginevra, testimoniando l’alto valore formativo della sua proposta, con riconoscimenti ufficiali e crediti per i propri percorsi. La scuola chiuderà con un viaggio per visitare il Cern di Ginevra per un’esperienza unica. Si tratta di uno dei progetti più promettenti su materie al centro del dibattito contemporaneo, etica e filosofia nel mondo scientifico e nei suoi sviluppi. La Scuola Estiva di Alta Formazione, alla sua prima edizione, prende il via dal Festival Scientifico Arezzo Science Lab e coinvolge come docenti alcuni dei più noti studiosi in discipline scientifiche e scienze umane. Si tratta di un’iniziativa formativa rivolta a studenti (magistrali, neo-laureati, dottorandi, post-doc), ricercatori, studiosi e figure professionali di ambiti lavorativi diversi, che desiderino approfondire i temi dell’etica e della filosofia della scienza, sia per interesse personale, che come specializzazione da spendere in ambito professionale. La Scuola nasce dalla convinzione che lo sviluppo impetuoso della ricerca scientifica e tecnologica che caratterizza le società e che permea tutte le attività umane è destinato a riproporre questioni etiche e filosofiche fondamentali. Obiettivo costruire consapevolezza attorno alle questioni più rilevanti con approccio multidisciplinare e visite ad aziende innovative ed eccellenze del territorio. Per info www.arezzosciencelab.it, [email protected] o 3479251722.