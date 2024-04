Schianto in bici, travolto da un’auto. Ciclista gravissimo in rianimazione. Corsa contro il tempo dei soccorritori

È stato travolto da un’auto mentre stava pedalando in sella alla sua bici e si è ritrovato schiantato sul parabrezza della macchina. Ora è ricoverato al policlinico di Siena in rianimazione con prognosi riservata il ciclista che nel primo pomeriggio di ieri è stato investito mentre stava percorrendo le strade di Sargiano, subito dopo il convento dei Frati Minori, nella prima periferia della città di Arezzo.

Si tratta di un 33enne. Stando alle prime ricostruzione il ragazzo stava scendendo con la sua bici lungo una discesa abbastanza ripida quando c’è stato lo schianto con un’auto, un’utilitaria, una Kia Picanto per la precisione, che proveniva dal senso di marcia opposto. L’impatto è stato violentissimo.

Il 33enne è stato travolto e catapultato sul parabrezza dell’auto dove si è schiantato un attimo dopo lo scontro, andando a finire con la testa sul vetro dei veicolo. Grave il trauma cranico per il ciclista.

Erano le 13.35 quando la centrale del 118 è stata avvertita. A dare l’allarme l’uomo alla guida della macchina. I volontari della Croce Bianca di Arezzo sono arrivati con l’automedica e dopo le prime medicazioni sul posto hanno trasportato l’uomo al policlinico Le Scotte di Siena.

Anche l’elisoccorso Pegaso era stato allertato e si sarebbe alzato in cielo per arrivare ad Arezzo se non fosse stato per il maltempo che ha costretto i volontari arrivati in soccorso ad effettuare il trasporto via gomma da Stigliano fino alla città del Palio, dove il 33enne è stato ricoverato al pronto soccorso del nosocomio senese.

Durante il tragitto l’uomo è stato assistito dal medico a bordo. Rosso il codice di accesso per lui all’ospedale.

Le sue condizioni rimangono gravissime: si trova in rianimazione con prognosi riservata. Intanto sul fronte del sinistro, erano già arrivati sul posto gli uomini della polizia municipale del Comune di Arezzo che hanno aiutato i soccorsi della Croce Bianca e intanto effettuato i rilievi e regolato il traffico che è stato rallentato su quella stradina di periferia.

Le sfumature della dinamica dell’episodio devono essere ancora accertate: sarà compito dei vigili urbani della città capire cosa sia accaduto nello spazio di pochi minuti.

Ci troviamo a circa due chilometri dal cuore della città capoluogo, in una discesa che nel pomeriggio di pioggia di ieri potrebbe esser stata una concausa in gioco rendendo la strada sdrucciolevole. Ma al momento non è che un’ipotesi, al vaglio degli inquirenti: tutto verrà chiarito nelle prossime ore, dalle indagini aperte dagli uomini della polizia municipale.