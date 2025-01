Schianto in auto per padre Emanuele. Muore in ospedale la mamma Angela. La tragedia sulla strada verso casa

Non ce l’ha fatta Angela Di Mare, la mamma di padre Emanuele. È morta ieri mattinata. Troppo gravi le ferite riportate dopo l’incidente in cui sono rimasti coinvolti madre e figlio sulla A30 Salerno Ceserta. I due sono stati estratti dalle lamiere di un’auto accartocciata e trasferiti d’urgenza all’ospedale. Il parroco della Madonna del Rivaio di Castiglion Fiorentino è stato dimesso nella giornata di ieri, poco prima che la madre si spegnesse.

È finita in tragedia quello che era iniziato come uno dei tanti viaggi di ritorno a casa. La mamma di padre Emanuele era arrivata a Csstiglion Fiorentino dal figlio per fare qualche accertamento per la sua salute. Si era trattenuta per qualche mese e domenica era arrivato il giorno della ripartenza. Direzione sud, Basilicata, verso Ferrandino, nella provincia di Matera.

Madre e figlio erano a metà strada, stavano percorrendo la A30 Salerno Caserta, quando padre Emanuele ha perso il controllo dell’auto in località Sarno. Quel che è accaduto in quei minuti non è ancora chiaro. I vigili del fuoco che sono intervenuti per i soccorsi si sono ritrovati davanti un’auto accartocciata tra le cui lamiere hanno estratto i corpi di Padre Emanuele e della madre, le cui condizioni sono apparse subito critiche. Stando alle prime informazioni, il parroco della Madonna del Rivaio si è scontrato prima con la segnaletica stradale e poi con il guardrail. Non sono stati coinvolti altri veicoli. Sulla causa dell’impatto sono al lavoro le forze dell’ordine che dalle 20 di ieri sera hanno portato avanti i rilievi in autostrada per chiarire i contorni dell’incidente. Sull’episodio come da protocollo verrà aperto in procura un fascicolo per omicidio stradale.

Intanto mamma e figlio erano stati portati all’ospedale. Per la signora Angela, 80 anni, le condizioni sono subito apparse disperate ai sanitari: è stata operata nella notte tra domenica e lunedì ma i suoi parametri sono precipitati nella notte. Ieri mattina è morta. Più lievi invece le ferite per il parroco di Csstiglion Fiorentino che con qualche contusione ha lasciato l’ospedale nella mattinata di ieri.

L’episodio ha scosso la comunità di Castiglion Fiorentino, dove padre Emanuele aveva iniziato il suo sacerdozio nel settembre del 2015: dieci anni in cui ha legato le sue attività con il territorio visto che è il parroco della Madonna del Rivaio a cui è dedicato il palio dei rioni. Le condoglianze sono arrivate anche dal sindaco Mario Agnelli: "Esprimo a nome mio, dell’amministrazione comunale e dell’ente palio tutta la mia vicinanza e l’affetto per il drammatico incidente stradale che ha visto coinvolto padre Emanuele, parroco del Santuario del Rivaio e la madre tristemente deceduta. A lui auguro una pronta guarigione con l’auspicio di poterlo presto riabbracciare".