Schianto e dramma sulla strada 69. Quattro feriti: uno è gravissimo

di Francesco Tozzi

È stabile, in prognosi riservata, l’uomo di 65 anni che domenica pomeriggio è rimasto coinvolto in un incidente stradale a mentre percorreva la regionale 69, nelle vicinanze del ponte Leonardo. L’impatto è avvenuto attorno alle 18,30 lungo la variante che collega Levane e la periferia alla zona artigianale di Valvigna, nel comune di Terranuova Bracciolini. Stando ai primi accertamenti, un’autovettura avrebbe commesso un sorpasso per motivi ancora da chiarire, invadendo la carreggiata a fianco. Questo avrebbe causato lo scontro con l’autovettura guidata dall’uomo proveniente dalla direzione opposta. In totale sono rimaste coinvolte quattro automobili e si è davvero temuto il peggio. Immediatamente si è messa in moto la macchina dei soccorsi. Sul posto la centrale operativa della Asl Toscana Sud Est ha fatto inviare l’automedica del Valdarno, le Misericordie di San Giovanni, Terranuova e della Valdambra. Oltre ai sanitari sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Figline Valdarno e le forze dell’ordine.

Il 65enne, apparso fin da subito il più grave, è stato stabilizzato e successivamente trasportato al policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena con l’elisoccorso Pegaso in codice rosso, mentre una donna di 64 anni è stata trasferita al pronto soccorso del Santa Maria alla Gruccia insieme ad altri due feriti, tutti in codice 2. Sono ore di apprensione, dunque, per le sorti dell’uomo coinvolto nell’incidente e che ha riportato importanti ferite e lesioni. Sul luogo del violento scontro sono stati i Carabinieri della Compagnia di San Giovanni Valdarno ad effettuare i rilievi di legge e spetterà proprio agli uomini dell’Arma, guidati dal capitano Mirko Panico, ricostruire l’esatta dinamica dei fatti ed accertare dunque le responsabilità del caso. Ieri pomeriggio, sempre sulla variante alla regionale 69, si sono verificati attorno alle 17 altri due incidenti, che fortunatamente non hanno visto persone ferite.

Un tamponamento in prossimità della rotatoria del cimitero di Levane, sul tracciato che viene da Terranuova, e un altro di fronte all’hub logistico di Zucchetti, prima di arrivare al ponte Leonardo. Incidenti causati forse dalla distrazione di chi si mette al volante, piuttosto che provocati dalla pericolosità di un’arteria in cui raramente si registrano eventi drammatici.

La fatalità non può che far tornare alla mente la tragedia che si è consumata a Levane soltanto pochi giorni fa, quando Alessio Calabassi ha perso la vita mentre era in moto a pochi metri da casa. Nello stesso giorno, sulla Sr69, un altro centauro venne trasportato in ospedale per le ferite riportate nell’impatto con una vettura nel comune di Laterina Pergine.