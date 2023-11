Scenari internazionali. L’analisi di Magdi Allam

Nuovo appuntamento con la stagione di incontri letterari dell’Associazione Cultura nazionale di Cristiano Romani. Appuntamento oggi alle 17 con Magdi Allam per la presentazione del suo libro "Un miracolo per l’Italia". Allam, in questa sua nuova produzione letteraria, rappresenta in modo documentato la dura realtà complessiva in cui versa l’Italia, la valuta criticamente, indica le direttrici di una prospettiva qualitativamente migliore.

"Stiamo assistendo e subendo uno scontro planetario dopo la fine del Mondo bipolare. Stati Uniti, Nato e Unione Europea promuovono un Nuovo Ordine Mondiale unipolare; scatenano guerre finanziarie, ideologiche, biologiche, psicologiche e convenzionali, con il rischio dell’apocalisse nucleare. In gioco c’è il futuro dell’Occidente, con il venir meno della supremazia del dollaro, lo strapotere della grande finanza speculativa globalizzata, il mondo sottomesso a un debito incontenibile e inestinguibile, l’orientamento a trasformare l’umano in transumano e la realtà in virtualità tramite la digitalizzazione, robotizzazione, intelligenza artificiale, biotecnologie, manipolazione genetica".

Magdi Cristiano Allam è nato al Cairo nel 1952 ed è cittadino italiano dal 1986. Laureato in Sociologia. Ha svolto l’attività di giornalista. È stato Editorialista e Inviato speciale di "La Repubblica" e vice-direttore ad personam del "Corriere della Sera". Ha scritto 16 libri su Islam, immigrazione, crisi delle civiltà. Ha svolto seminari nelle università e centri di formazione. Tiene conferenze in tutt’Italia. È stato musulmano per 56 anni, ha creduto in un "islam moderato" fino a quando non è stato condannato a morte sia da terroristi islamici sia da sedicenti "musulmani moderati".

Dal 2003 vive sotto scorta. Dal 2009 al 2014 è stato membro del Parlamento Europeo. Nel 2008 si è convertito al cristianesimo.

"Appuntamento nella prestigiosa location dello Sporting Club che ospiterà oggi Magdi Allam – spiega Cristiano Romani - un altro grande personaggio che richiama le folle e che viene a presentare il suo libro. Il 6 dicembre avremo un evento con Latorre e Capanna in consiglio regionale della Toscana a Firenze e stiamo lavorando per altri incontri nella provincia di Arezzo a gennaio e febbraio in collaborazione con le amministrazioni comunali".

A.B.