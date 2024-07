Scatta Naturalmente pianoforte. Sei giorni con 170 artisti e 90 concerti. Arrivano Jannacci e Bollani Magoni

di Angela Baldi

Si parte con la classica, poi sono in arrivo tra gli altri Paolo Jannacci e Frida Bollani Magoni domani alle 21 in piazza Tarlati a Bibbiena, sei giorni scanditi da 170 artisti, oltre 90 concerti (più di 80 gratuiti), 200 ore di musica con 100 pianoforti che, dislocati in 40 location all’interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, coinvolgono tutti e 10 i Comuni della bellissima valle del Casentino. Potere dell’edizione 2024 di Naturalmente Pianoforte. Da oggi 16 al 21 luglio sono in programma decine di appuntamenti ad ogni ora nei luoghi più incantevoli: come la Pieve di Romena che ospiterà il concerto all’alba di Theo Teardo, l’incontro con Fabiano Camangi e la Lectio Magistralis di Stefano Mancuso; il Castello di Poppi che fa da sfondo al concerto di Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello, quello di Porciano con Jany McPherson Trio e poi Isabella Turso, mentre al Castello di Sarna c’è Mark Baldwin Harris. A Bibbiena, nel bellissimo Giardino della Fondazione Baracchi, il tributo alle Regine della musica di e con Ezio Guaitamacchi, Brunella Boschetti, Andrea Mirò. E ancora il concerto nella vigna ‘Terre di Romena’, con Mirco Mariani e Massimo Simonini. Poi, le piazze: a , Eugenio Finardi con "Euphonia Suite" in piazza Jacopo Landino sabato alle 21,30, la stessa dove canterà anche Tosca accompagnata dalla sua band, mentre Vincenzo Danise suonerà in piazza Paolo Uccello; a Stia, in piazza Tanucci ci sarà Filippo Graziani e, a Bibbiena, piazza Tarlati ospita il concerto inaugurale del festival con Paolo Jannacci e Frida Bollani Magoni domani. Il Giardino Nardi-Berti è il parterre degli scrittori Claudia Facchinetti e Paolo Ciampi, ci sono poi le chiese, i monasteri, i borghi, non c’è angolo del Casentino in cui non ci sia un concerto, una performance, una mostra un Pianoforte che suona.

Ecco i nomi di Naturalmente Pianoforte, il festival organizzato dall’associazione Pratoveteri Aps con la direzione artistica di Enzo Gentile. Tra le collaterali oggi alle 18,30 al Giardino Nardi Berti Ambasciatori delle Foreste, dialoghi con Paolo Ciampi e Andrea Gennai. Un viaggio nella vita di George Perkins Marsch, diplomatico e ambasciatore delle foreste nel mondo, dal New England all’Appennino. Appassionante come un romanzo, un libro che regala un nuovo sguardo sugli alberi, sulle montagne, e ci allerta sui cambiamenti climatici e sulla precarietà del pianeta candidato Premio Strega 2019. Per la musica, stasera alle 21 Oleg Poliansky sarà al Monastero Domenicano Santa Maria della Neve e San Domenico a .