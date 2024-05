Scatta il festival del cibo di strada. Food & Street invade Sansepolcro

di Claudio Roselli

Il taglio del nastro è fissato – come oramai da tradizione – per le 12 di oggi allo stand irlandese, grande novità della sesta edizione Food&Street, il festival del cibo di strada che torna ad animare nell’ultimo fine settimana di maggio viale Armando Diaz, "cuore" di Porta Fiorentina. Alla cerimonia saranno presenti le autorità istituzionali (il sindaco Fabrizio Innocenti e l’assessore Francesca Mercati), i vertici provinciali e locali di Confcommercio (il direttore aggiunto di Firenze-Arezzo, Catiuscia Fei e presidente e responsabile per la Valtiberina, Anna Maria Cantucci e Massimiliano Micelli) e il direttore generale Fabio Pecorari della Banca di Anghiari e Stia, che contribuisce all’evento con la collaborazione della Federazione Nazionale Venditori Ambulanti e il Meet Valtiberina Toscana. Dopo aver chiuso l’edizione 2023 superando i 50mila visitatori nei tre giorni, Food&Street si presenta quest’anno in veste ancora più ricca.

Oltre 20 gli stand gastronomici che dalle ore 11 fino a mezzanotte serviranno delizie culinarie provenienti da tutto il mondo, dalla paella spagnola alle mini-crepes olandesi passando per le specialità brasiliane e orientali, fino ai piatti caratteristici di Israele e Grecia. Abbiamo poi evidenziato l’inedito stand irlandese, nel quale i visitatori potranno gustare l’autentica carne di angus alla griglia e proposte asiatiche quali bao, gyoza e takoyaki, poi le aree dedicate ai più piccoli, le animazioni musicali e i tour guidati gratuiti per esplorare il centro storico. In più, i partecipanti avranno la possibilità di beneficiare di sconti esclusivi utilizzando la "shopping card" nei negozi che aderiscono all’iniziativa. Gli ospiti potranno esplorare un’ampia varietà di delizie culinarie come la paella e la sangria spagnole, la picanha e i cocktail brasiliani, le mini-crepes olandesi, e le specialità greche e israeliane. Non mancheranno le specialità regionali italiane, quali gli hamburger maremmani, le olive ascolane, gli arancini e i cannoli siciliani, unitamente alle migliori selezioni di birre artigianali italiane. Il festival vedrà anche il ritorno dei food truck, con una scelta raffinata di piatti gourmet da ogni angolo della penisola, serviti direttamente dai caratteristici furgoncini attrezzati.

Per la prima volta il Food&Street presenterà uno stand completamente dedicato alle opzioni senza glutine, rispondendo così alla crescente richiesta di soluzioni alimentari inclusive. Il programma del fine settimana include tour culturali gratuiti il sabato e la domenica, guidati da esperti di Confguide. Questi tour offrono una perfetta combinazione di gastronomia, cultura e bellezza, toccando luoghi significativi come piazza Torre di Berta, la cattedrale, Palazzo Pretorio, Palazzo delle Laudi, la Chiesa di Sant’Antonio Abate e il museo civico.