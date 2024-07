Scatta "Borgo in Bianco". Due serate da non perdere tra shopping e spettacoli

SANSEPOLCRO

Fine settimana centrale per l’estate 2024 a Sansepolcro, quello che inizia stasera.

È un venerdì che, limitato a mercatini e a un punto musicale, funge da prologo per il grande appuntamento di domani, quando il centro storico si trasformerà in un magico palcoscenico per "Borgo in Bianco", una notte di shopping, musica, spettacoli e tanto divertimento.

Un evento organizzato dall’Associazione Commercianti del Centro Storico e dalle associazioni di categoria, in collaborazione con "I Citti del Fare", che ha il supporto del Comune e che promette un’esperienza unica per residenti e visitatori.

A partire dalle ore 18, le vie e le piazze del Borgo si animeranno con un ricco programma di intrattenimento che prevede shopping sotto le stelle, musica live e dj set (otto postazioni), spettacolo di strada itineranti e intrattenimenti per bambini.

Per rendere la serata ancora più suggestiva, i partecipanti sono invitati a vestirsi di bianco per creare un colpo d’occhio davvero unico.

Anche la cultura sarà protagonista con l’apertura straordinaria del museo civico e della Casa di Piero della francesca dalle 21 alle 23.

"Borgo in Bianco è un appuntamento che unisce la comunità - ha dichiarato l’assessore Francesca Mercati, che si occupa di eventi – e siamo entusiasti di offrire a cittadini e turisti una serata di festa, shopping e spettacolo. Ringraziamo tutti i commercianti e le associazioni che contribuiscono alla riuscita di questo evento".

C.R.