Scassinano un negozio di notte per rubare il bussolotto delle mance

Arezzo, 22 giugno 2022 - Sempre i Carabinieri di Montevarchi sono riusciti a far luce su un furto in un esercizio commerciale . Nella circostanza, ad essere denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Arezzo, anche qui per furto aggravato, è stata una coppia di soggetti di circa 40 e 30 anni, già più volti finiti sotto la lente d’ingrandimento delle Forze dell’Ordine.

I due – ormai vera e propria presenza costante nel contesto della microcriminalità della vallata – avevano preso di mira un birrificio ubicato nel centro storico del popoloso centro valdarnese. In particolare, i due si erano evidentemente resi conto del fatto che sul bancone dell’esercizio commerciale era frequente che fosse presente un barattolo destinato alla raccolta delle mance lasciate dagli avventori, e che spesso lo stesso era pieno di monete e di banconote di piccolo taglio.

Pertanto, per come è stato ricostruito dai Carabinieri che si sono occupati dell’indagine, i malfattori, operando nel cuore della notte, erano riusciti a scassinare la porta d’ingresso dell’esercizio, e ad introdurvisi senza essere notati da nessuno. Una volta dentro, si erano impossessati del bussolotto adibito alla raccolta delle mance, per poi dileguarsi frettolosamente nella notte. Il colpo aveva fruttato loro poco più di cento euro, in monete e banconote di piccolo taglio.

L’indomani, accortosi dell’ammanco, il titolare aveva quindi sporto denuncia presso la caserma dell’Arma, dando il là alle indagini dei Carabinieri, conclusesi oggi con l’inoltro della comunicazione di notizia di reato alla Procura di Arezzo.