Scarichi liberi, molti interventi sul territorio per portare acque a depurazione

Arezzo, 2 aprile 2025 – Sono numerosi i progetti dislocati sul territorio per portare a depurazione le acque reflue ancora non collegate agli impianti di depurazione che interessano le zone dell’aretino, del casentino e della tiberina.

“Portare a depurazione tutti gli scarichi è fondamentale per garantire la sicurezza dell’ambiente e dei cittadini - commenta l’amministratore delegato Francesca Menabuoni. - Le risorse economiche e progettuali messe in campo, testimoniano quanto Nuove Acque ritenga importante questo impegno”.

“L’impegno dell’azienda è da sempre concentrato anche nell’aspetto ecologico - dichiara il Presidente Carlo Polci. Depurare è importante quanto dotare il più grande numero possibile di cittadini dell’adduzione di acqua pubblica.

Lo sforzo imponente messo in campo nell’attuale piano delle opere testimonia un’attenzione al benessere generale dell’ambiente che è fondamentale i cittadini conoscano e, speriamo, apprezzino”.

San Marco, Ca’ de Frati, Pugliola, Vignale, Ceciliano e Pratantico Progetto da oltre 1,3 milioni di euro per collegare 9 scarichi liberi di acque miste con oltre 2400 metri di nuove tubazioni ed opere accessorie a servizio di 850 abitanti.

Rigutino, Vitiano e Policiano Quasi 3,5 milioni di euro di progetto complessivo, finanziato al 40% dai fondi PNRR, linea M2C4-I4.4 Investimenti in fognatura e depurazione, con 5 chilometri di nuove condotte fognarie ed opere accessorie e 7 nuovi impianti di sollevamento, per il collegamento di 15 scarichi liberi di acque miste, per un totale di 3.000 abitanti serviti. Fontiano, il Matto, S. Anastasio, S. Andrea - agglomerato di Arezzo

L’intervento, del costo di circa 2,3 milioni, finanziato al 40% dai fondi PNRR linea M2C4-I4.4 Investimenti in fognatura e depurazione, porta a depurazione 8 scarichi liberi con oltre 4.000 metri di collettori fognari, impianti di sollevamento ed opere accessorie, per una popolazione interessata di circa 2.500 abitanti.

Capolona L’intervento, concluso a dicembre 2024 per una spesa di 160mila euro, ha realizzato condotte fognarie per 600 metri, intercettando 5 scarichi liberi ubicati in vari punti, interessando un totale di 700 abitanti. Castel Focognano Captazione di 4 scarichi liberi di acque miste tramite la realizzazione di oltre 200 metri di nuove condotte fognarie e di due impianti di sollevamento, per un totale di 750 abitanti collegati al depuratore di Rassina.

Importo lavori di 230mila euro. Bibbiena Collegamento a depurazione, tramite mezzo chilometro di tubazioni ed un impianto di sollevamento, dello scarico libero di acque miste di Casamicciola, per un totale di 150 abitanti equivalenti e 180mila euro di spesa.

Stia Collegamento a depurazione di 3 scarichi liberi, per una popolazione interessata di 500 abitanti. Realizzati circa 600 metri di nuove condotte fognarie per un importo complessivo di 250mila euro.

Prevista inoltre la posa di circa 200 metri di condotta per l’approvvigionamento idrico a servizio di Via della Libertà.

Sansepolcro Collegamento al depuratore de Il Trebbio degli scarichi civili di 145 utenze. Nuova fognatura per una lunghezza di 840 metri ed un impianto di sollevamento a fronte di una spesa complessiva di 400mila euro.