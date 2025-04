Sboccia il centro della città etrusca. Primo maggio con Cortona in Fiore

Il centro storico di Cortona si prepara a fiorire, letteralmente, in occasione della nuova edizione di "Cortona in Fiore", in programma giovedì 1° maggio. Un’intera giornata dedicata al mondo florovivaistico e alle eccellenze artigianali e agroalimentari del territorio, con occhio di riguardo per le famiglie e i più piccoli. Appuntamento dalle 9 alle 20 in piazza della Repubblica, piazza Signorelli e piazza Garibaldi per la tradizionale Mostra Mercato dei Fiori e del Rame, tra esposizioni di piante, fiori, decorazioni da giardino, prodotti tipici e manufatti artigianali.

Un percorso sensoriale fatto di colori, profumi e sapori, che trasformerà le vie del centro a tema primavera e su cui aleggia già aria di sfida. O meglio, una gara di bellezza floreale che sarà premiata alle 16.30 nell’ambito del concorso "Cortona in Fiore". Partecipare è ancora possibile fino al 30 aprile, entro cui è possibile inviare le foto degli allestimenti al numero whatsapp +39 338 700 9352 della Proloco Centro storico oppure via email all’indirizzo [email protected].

Spazio anche alla sostenibilità e all’apicoltura, con l’"Angolo delle api e del miele", curato dai produttori locali in collaborazione con l’associazione Comuni Amici delle Api. Il pomeriggio, che si apre alle 16 in piazza della Repubblica con l’esibizione degli Sbandieratori del Gruppo Storico di Cortona, sarà animato da una serie di attività dedicate ai più piccoli. Appuntamento dalle 17 alle 18.30, in piazza Signorelli, con il "Truccabimbi floreale" a cura degli studenti dell’indirizzo "Operatore benessere", e con il laboratorio radiofonico "Baby speaker per un giorno" a cura di Radio Incontri. Nello stesso orario, piazza della Repubblica ospiterà poi i laboratori creativi in collaborazione con la Proloco, mentre la Libreria Nocentini proporrà letture per bambini in via Nazionale.

Anche quest’anno, grande coinvolgimento delle scuole cittadine. Gli studenti dell’Istituto Luca Signorelli realizzeranno installazioni floreali nel loggiato del Teatro Signorelli, mentre i bambini della scuola primaria Girolamo Mancini e dell’infanzia Sernini Cucciatti porteranno il loro contributo creativo con progetti ispirati alla natura. Alle 17.30, spazio alla cultura con una visita guidata al Duomo di Cortona a cura di Silvia Vecchini. Non mancheranno, infine, le proposte enogastronomiche: i ristoranti del centro storico aderenti all’iniziativa presenteranno piatti speciali a base di fiori edibili.