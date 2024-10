Sbandieratori in trasferta a Tokyo

Gli sbandieratori di Sansepolcro sono arrivati a Tokyo, dove si stanno esibendo in un grande centro commerciale. La delegazione è composta da dieci persone che, capitanate dal veterano Diego Cestelli, trascorreranno nella capitale giapponese il ponte di Ognissanti e che torneranno in Italia martedì prossimo, 5 novembre. La serie dei viaggi oltre confine di questo sodalizio, quest’anno più che mai ambasciatore della città nel mondo, non si è ancora conclusa: rimane il volo fissato per il 12 dicembre, alla volta del Qatar, ultima tappa di un 2024 particolarmente entusiasmante, con ben nove tournee all’estero: una trasferta negli Stati Uniti, due in Spagna e poi Germania, Danimarca, Austria, Cina, Giappone e infine Qatar.

La dimostrazione della vitalità di un gruppo in costante crescita: sono oltre 90 i suoi componenti fra alfieri e musici, con l’aggiunta da qualche anno di volti femminili e con un’attività che non si limita ad allenamenti e spettacoli, ma che si estende a meritorie opere nel sociale e che da anni entra nella scuola media inferiore per insegnare l’arte del volteggio della bandiera. Da parte del presidente Giuseppe Del Barna, un ringraziamento a tutti i giovani che hanno lavorato in maniera egregia.