Sbandieratori alla conquista di Shangai

Un’esperienza davvero straordinaria, quella che gli sbandieratori di Sansepolcro hanno vissuto a Shangai, la più popolosa metropoli della Cina, dove hanno rappresentato l’Italia e la tradizione della Valtiberina in una serie di esibizioni spettacolari inserite nel contesto di un importante festival culturale. Diverse le esibizioni del gruppo, che hanno affascinato il pubblico locale, conquistando con eleganza e precisione i presenti; la trasferta ha permesso agli sbandieratori di esibirsi in contesti prestigiosi, promuovendo l’eredità storica e culturale di Sansepolcro a livello internazionale. "È stato un viaggio indimenticabile – ha raccontato il presidente Giuseppe Del Barna – perché portare le nostre tradizioni in un Paese così diverso e vedere l’apprezzamento delle nostre performance è stata una grandissima soddisfazione. Questa esperienza ha rafforzato in noi l’orgoglio di essere ambasciatori della città e delle sue tradizioni". La tappa cinese si è ritagliata un posto di primo piano nel ricco calendario di eventi internazionali che vedono gli sbandieratori di Sansepolcro protagonisti da anni, dimostrando ancora una volta come l’arte del gioco di bandiera possa diventare un ponte culturale tra popoli. Il gruppo è rientrato così a Sansepolcro con il cuore pieno di ricordi e con la consapevolezza di aver scritto un’altra pagina importante nella storia della bandiera e della città. Il Comune di Sansepolcro e tutta la comunità sono orgogliosi di questo grande successo e attendono con entusiasmo di vedere il gruppo nuovamente all’opera nelle manifestazioni locali, ma intanto le chiamate fuori d’Italia non sono terminate. Dal 28 ottobre al 5 novembre, infatti, i musici e gli alfieri saranno impegnati in un’altra tournee, stavolta in Giappone e chiuderanno questo straordinario 2024 volando in Qatar a dicembre.