Sarà una domenica in rosa. Il Giro d’Italia è in arrivo: il passaggio in Valdichiana

di Matteo Marzotti

Cortona si prepara a tingersi di rosa. Il Giro d’Italia è in arrivo in Valdichiana e domenica scenderà in campo una vera e propria task force per consentire il transito della carovana sulle strade aretine. Il gruppo arriverà da Gubbio e proseguirà in direzione Foiano per poi arrivare a Siena.

Sono circa 40 i km di strade che verranno percorsi nel cortonese come sottolinea l’amministrazione. "Invitiamo tutti a addobbare balconi e a vivere questo momento nello spirito della festa – dichiarano il sindaco Luciano Meoni e l’assessore allo Sport, Silvia Spensierati – ringraziamo tutte le associazioni che stanno organizzando momenti di divertimento per gli appassionati e al contempo fanno parte della squadra che sarà impegnata per garantire il passaggio in piena sicurezza".

Secondo quanto previsto dagli organizzatori del Giro d’Italia e sulla base delle stime di velocità media della tappa, i ciclisti entreranno in territorio cortonese intorno alle 14 a Mercatale. Da qui ecco il gran premio della montagna di terza categoria a La Cima, poi il bivio per Cortona, Camucia con passaggio previsto attorno alle 14,40, quindi Farneta (14,55 circa), Foiano dopo 82 km poco dopo le 15. Il Giro d’Italia attraverserà quindi la Val di Pierle e impegnerà la strada provinciale Sp35 fino a Camucia.

Il centro abitato verrà percorso da viale Signorelli a partire dalle 14,30. Dopo aver percorso la rotatoria del "quadrivio", i ciclisti percorreranno via Sandrelli per poi raggiungere le rotatorie, dopo il sottopasso ferroviario.

Da qui verrà imboccata la variante e quindi la Sp31 verso Farneta, dove i primi corridori sono previsti alle 14,50.

Poi la tappa del Giro d’Italia entrerà in provincia di Siena a Sinalunga, a seguire Trequanda, Montisi, San Giovanni d’Asso, quindi tratti di strade bianche e lo spettacolare, suggestivo epilogo in Piazza del Campo a Siena. Come previsto dalla normativa, la chiusura delle strade nell’Aretino avverrà due ore e mezza prima di questo orario (quindi dalle 11,30), fino al passaggio della coda della corsa, dopo la quale potrà essere riaperta la circolazione.

L’amministrazione comunale di Cortona ha invitato tutti coloro che hanno in agenda degli spostamenti previsti questa domenica 18 maggio dalle 11,30 in poi, a studiare soluzioni alternative rispetto agli itinerari che saranno interessati dal percorso della corsa e che saranno chiusi alla circolazione.

"Ringraziamo le oltre 150 persone fra volontari, dipendenti comunali, agenti di Polizia municipale e delle forze dell’ordine che garantiranno la sicurezza, presidiando incroci e offrendo assistenza e indicazioni agli automobilisti", dichiara il sindaco Meoni.

Grazie alla collaborazione delle associazioni si susseguiranno tanti momenti celebrativi, i ristoratori su invito di Confesercenti proporranno dei menù a tema. Dalle 12,45 piazza Sergardi ospiterà la Carovana del Giro, un colorato gruppo di veicoli che proporrà intrattenimento e gadget ufficiali del Giro, in attesa del passaggio della corsa.

"La presenza della Carovana – dichiara l’assessore Spensierati – sarà un momento dedicato alle famiglie, un modo per attendere in allegria lo spettacolo della corsa rosa".