Sarà un "Natale Spaziale". Luci nel centro storico tra beneficenza e presepi

CASTIGLION FIORENTINO

Sarà un "Natale Spaziale" quello proposto a Castiglion Fiorentino con il centro storico che verrà invaso da allestimenti luminosi che renderanno omaggio allo spazio. Una piccola anticipazione è già arrivata alla conferenza stampa di presentazione del cartellone con una gigantesca luna che campeggiava sopra alle teste degli amministratori. Gli eventi previsti seguiranno il tema delle installazioni: tra questi, il 9 dicembre alle 17 nella Sala San Michele di Palazzo Comunale, si parlerà della storia della cosmografia con la conferenza a cura di Fausto Casi dal titolo "Tra Cielo e Terra", con un’esposizione di strumenti antichi. La domenica, sarà Valentina Casi a condurre un laboratorio spaziale per bambini. "L’idea – spiega il vice sindaco Devis Milighetti – è quella di incentivare la promozione del territorio affinché sempre più turisti scelgano Castiglion Fiorentino per le loro festività, promuovendo, così, il commercio di vicinato". Ma non solo. Da Castiglion Fiorentino parte anche la riscoperta degli antichi valori legati al Natale, compreso il significato religioso. "Questa festa vuole rappresentare anche l’occasione per riflettere sui veri valori del Natale – aggiunge il vice sindaco – dove la famiglia è al centro della società".

A questo proposito il primo cittadino Mario Agnelli ha sottolineato, nel programma, la cena di beneficenza di venerdì 1 dicembre, una tradizione che si rinnova ogni anno a Montecchio Vesponi, e il Presepe vivente, immancabile tra i vicoli del centro storico. Quest’anno, come lo scorso, saranno due le date: domenica 17 dicembre e il giorno di Santo Stefano il 26. Le danze si apriranno il prossimo fine settimana da venerdì 1 a domenica 3 dicembre con la "Fabbrica di Cioccolato", laboratori per bambini e artisti di strada a partire dalle 15,30 nel centro storico. Infine, non è mancata la riflessione del sindaco Agnelli, stupito per l’anticipo sempre più spinto delle festività natalizie con luci e luminarie particolarmente energivore già accese prima della canonica data dell’8 dicembre.