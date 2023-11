Sant’Antonio Abate. Così le celebrazioni

In occasione della Giornata delle Forze Armate che, come da tradizione, ricorre il 4 novembre, legata al 105esimo anniversario della fine della Grande Guerra, Sansepolcro ha da sempre in programma una celebrazione che vedrà protagoniste tutte le rappresentanze locali: combattenti, decorati al valore militare, congiunti dei caduti, mutilati e invalidi, protagonisti della guerra di liberazione e reduci Alle 10,30 di stamani le rappresentanze si raduneranno nella chiesa di Sant’Antonio Abate, dove si svolgerà la solenne messa in suffragio ai caduti di tutte le guerre. Intorno alle 11,15, il corteo si snoderà lungo le vie della città, accompagnato dalle note della Filarmonica del Perseveranti, fino al monumento ai caduti di largo Martiri delle Foibe, sul quale verrà deposta una corona di alloro. Alle 12 l’intervento della Filarmonica.