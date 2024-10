Sant’Andrea, la notte della festa. Cena della vittoria per 850 persone. Carboni: "Premiato il coraggio"

Saranno 850 le persone a tavola alla cena della vittoria del quartiere di Porta Sant’Andrea per festeggiare la lancia d’oro dedicata alle Stimmate di san Francesco. Stasera i biancoverdi si ritroveranno in uno dei padiglioni dell’Arezzo Fiere e Congressi per festeggiare l’impresa contro il Buratto di Tommaso Marmorini e Saverio Montini. La seconda vittoria di questa giovane accoppiata, guidata ancora una volta dall’allenatore Martino Gianni, che nell’ultima edizione ha cambiato entrambi i binomi per dare una marcia in più ai suoi ragazzi. E la scelta, forse all’inizio non condivisa da tutto il popolo biancoverde, si è poi dimostrata vincente.

"Nell’edizione di settembre abbiamo davvero fatto una grande impresa – dice il rettore biancoverde Maurizio Carboni - abbiamo cambiato entrambi i binomi e mandato sulla lizza un cavallo esordiente. E quando vinci così c’è davvero tanta soddisfazione in più. Stasera ci ritroveremo con tanti quartieristi e amici a festeggiare Saverio e Tommaso. Da lunedì poi riprenderemo il lavoro alle scuderie, per preparare al meglio anche le prossime Giostre. Abbiamo anche da ultimare alcuni lavori. Come la nuova pista di allenamento che finiremo entro la primavera".

Ma stasera al Centro Affari sarà festa grande. Il menù della cena della vittoria, fatta da Walter Fracassi, comincia con un aperitivo di benvenuto con grande antipasto a buffet, poi come primi risotto allo zafferano con salsiccia e funghi e pici al ragù toscano. Per secondo sarà servito manzo agli odori e sformatino di patate e a chiudere la classica torta della vittoria. Durante la serata, alla quale prenderanno parte anche il sindaco Ghinelli, altri amministratori e le massime autorità della Giostra, sarà proiettato il video celebrativo della vittoria. Poi ci sarà la premiazione dei giostratori Tommaso Marmorini e Saverio Montini, una lotteria a premi e l’asta delle lance da Giostra, dei ferri dei cavalli vittoriosi e della bottiglia numero 39 del "Vino della Vittoria".

Dopo il taglio del dolce, la serata continuerà fino a tarda notte con il dj set a cura di Euphoria. A tutti i commensali verrà consegnato un gadget a sorpresa in regalo. Un momento importante anche per il giovane capitano Andrea Gavagni, che brinda alla sua seconda lancia d’oro: "Ho voglia di godermi questa serata che chiude i festeggiamenti a quasi un mese e mezzo dalla vittoria in piazza Grande.

Un momento di condivisione e grande serenità con tutti i quartiersiti. E poi questa è davvero una vittoria importante, venuta dopo due giostre sottotono che nascondevano il vero valore dei nostri giostratori. A settembre c’è stato il grande riscatto che ci ha dato davvero una bella soddisfazione anche dal punto di vista caratteriale".