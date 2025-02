Sansepolcro si avvicina ai quarti di corto muso. Il sinistro di Brizzi decide la partita di andata

SANSEPOLCRO 1 URBANIA 0

SANSEPOLCRO (4-3-3): Vaccarecci; Carbonaro, Petricci, Adreani, Del Siena; Bruschi, Gorini, Brizzi; Quadroni (35’ st Lorenzoni), Bartoccini, Mariotti (24’ st Barculli). All. Armillei.

URBANIA (4-3-1-2): Stafoggia; Sema (42’ st Bicchiarelli), Temellini, Paoli, Antoniucci; Sarli (27’ st Diene), Cannoni, Carnesecchi; Lani (11’ st Catani); Nunez Mastroianni, Rivi (24’ st Monachesi). All. Lilli.

Arbitro: Carluccio dell’Aquila.

Rete: 2’ st Brizzi.

Note: espulso al 34’ st Carbonaro (S) per gioco scorretto.

SANSEPOLCRO – Il Sansepolcro fa suo il primo round degli ottavi di finale della fase nazionale della Coppa Italia di Eccellenza, ma l’1-0 è soltanto un tesoretto che i bianconeri (ancora in casacca gialla) si porteranno appresso per la sfida di ritorno a Urbania, non dimenticando che nell’ultimo quarto d’ora hanno dovuto difendere il risultato con un uomo in meno. La qualificazione si deciderà più che mai, quindi, mercoledì prossimo nei 90 minuti in terra marchigiana dove non varranno i gol in trasferta: in caso di sconfitta con un solo gol di scarto per i biturgensi, subito rigori, senza supplementari.

L’approccio con la gara dei padroni di casa è positivo: ritmo sostenuto fin dall’inizio, con Bartoccini che al 7’ serve dal fondo per Quadroni, anticipato da Antoniucci che evita anche il corner. Ancora Bartoccini (generosa la sua prestazione, alla pari di quella dell’inesauribile Bruschi) si rende autore al 10’ di uno spunto personale sulla sinistra, per poi convergere e tirare: Stafoggia blocca in due tempi. L’estremo ospite pasticcia poi con la sfera al 12’ vicino alla linea di porta, rischiando di farsi soffiare la palla da Bruschi. Al rientro dagli spogliatoi e sotto la luce artificiale, il Sansepolcro realizza subito la rete che decide il match: al 2’, il tiro di Quadroni su assist di Bartoccini trova in traiettoria il corpo di Antoniucci; l’azione prosegue con palla a beneficio ancora di Bartoccini, che taglia al centro per la correzione vincente di sinistro da parte di Brizzi, lesto nell’anticipare il diretto marcatore. L’Urbania è ora costretta a uscir fuori e all’8’ costruisce la più ghiotta delle occasioni da rete con il lungo lancio per Rivi, che a tu per tu con il portiere conclude in diagonale a pochissimi centimetri dal secondo palo. Al 34’ Carbonaro entra duro su Monachesi e si prende il rosso, con Lorenzoni che entra a dare man forte in difesa.

Claudio Roselli